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الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في رومانيا

وزارة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الأحد، 15-09-2024 01:28 م
الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية رومانيا بضحايا الفيضانات في منطقة جالاتس، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية رومانيا حكومة وشعباً، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين.
 
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