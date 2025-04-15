الأردن يمد العراق بـ 200 ميغاواط في المرحلة الثانية من مشروع الربط

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الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال في مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق "المرحلة الثانية" وصلت تقريبًا إلى المراحل النهائية. اضافة اعلان





وقال في تصريح صحفي، إنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ العمل بكامل هذه المرحلة، التي تهدف إلى تزويد منطقة القائم في العراق بالطاقة الكهربائية على جهد 400 كيلوفولت، مع نهاية شهر آب من عام 2025.



وأضاف أنه رغم التحديات التي واجهت مشروع الربط الأردني - العراقي، فقد تم تجاوزها بنجاح، متوقعًا أن تصل كمية الطاقة التي سيتم تزويد الجانب العراقي بها بعد إتمام المشروع إلى نحو 150 – 200 ميغاواط.



وأكد أهمية المشروع ضمن جهود تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، حيث يرتبط النظام الكهربائي الأردني بشكل تزامني مع الشبكة الكهربائية المصرية من خلال كابل بحري بقدرة 550 ميغا فولت أمبير على جهد 400 كيلوفولت، إضافة إلى الربط مع الشبكة الكهربائية السورية عبر خط نقل هوائي أحادي الدارة بجهد مماثل.



وفي السياق ذاته، يواصل الأردن تزويد الجانب الفلسطيني بالكهرباء من خلال محطة تحويل الرامة على جهد 33 كيلوفولت لتغذية الأحمال في منطقتي أريحا والقدس، تصل إلى نحو 80 ميغاواط، كما يتم حاليًا تزويد منطقة الرطبة في العراق بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلوفولت من محطة تحويل الريشة في الأردن بأحمال تُقدّر بحوالي 40 ميغاواط.



يُشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي الأردني - العراقي يمثل خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق الأمن الطاقي للبلدين، وتعزيز الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة، إلى جانب دعمه للاستقرار الاقتصادي والإقليمي.



ومن المنظور أن يتعزز الربط الكهربائي الإقليمي من خلال مشروع الربط الكهربائي الأردني - السعودي بقدرة 500 ميغاواط للمرحلة الأولى، الذي سيحقق آفاقًا واسعة في مجال التبادل البيني للكهرباء، وتعزيز السوق العربية المشتركة، وتحقيق أمن التزود بالطاقة الكهربائية، حيث يستكمل الجانبان إعداد الاتفاقيات الخاصة بالمشروع ليُصار إلى توقيعها والبدء بتنفيذه.