الأرصاد: المنخفض الأخير حسّن الموسم المطري

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الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطابـ، إن أمطار مربعينية الشتاء تشكل عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي العام ، حيث يحقق الربع الأول من المربعينية نسبة 6%، بحيث يكون من المفترض أن تحقق الأمطار من بداية الموسم وحتى نهاية الربع الأول من المربعينية ما نسبته 33%. اضافة اعلان





ومع المنخفض الجوي الأخير، والذي أثر على المملكة خلال الفترة من 28 كانون أول 2024 ولغاية الأول من كانون الثاني 2025، تحسنت مجاميع الأمطار بنسب تتراوح ما بين (1%-25%) من المعدل الموسمي العام، حيث تركزت الهطولات المطرية على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، كما شملت الامطار بعض المناطق الجنوبية الغربية وأجزاء من المناطق الشرقية.



وسجلت محطة رصد السلط / محافظة البلقاء أعلى مجموع مطري في الربع الأول من مربعينية هذا الشتاء بلغ 98.0 ملم محققة ما نسبته 25% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الباقورة / محافظة إربد (الأغوار الشمالية) بمجموع مطري بلغ 97.5 ملم وبما نسبته 19% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد صما / محافظة إربد بمجموع مطري بلغ 86.5 ملم وبما نسبته 20% من معدلها الموسمي العام.



وأضاف آل خطاب أن محطة رصد جوي الزرقاء سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى الشرقية بلغ 30.9 ملم بما نسبته 25% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الغباوي / محافظة الزرقاء بمجموع مطري بلغ 21.0 ملم وبما نسبته 24% من معدلها الموسمي العام.



فيما سجلت محطة رصد جوي المفرق أعلى مجموع مطري في المناطق الشرقية بلغ 11.9 ملم بما نسبته 8% من معدله الموسمي العام.



وفي المناطق الجنوبية الغربية سجلت محطة رصد جوي الربة / محافظة الكرك اعلى مجموع مطري بلغ 49.2 ملم وبما نسبته 15% من معدله الموسمي العام، يليها محطة رصد الشوبك / محافظة معان بمجموع مطري بلغ 14.8 وبما نسبته 5% من معدله الموسمي العام.



وأفاد آل خطاب بأنه وبالرغم من مجاميع الأمطار التي هطلت خلال الربع الأول من المربعينية وخاصة خلال المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة والذي حسنت أمطاره من الموسم المطري، إلا أن الموسم المطري لا يزال دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة باستثناء منطقة الأغوار الوسطى والتي حققت ما نسبته 43% من معدلها الموسمي العام.



القطاع الدائري أدناه يبين ما تحقق منذ بداية الموسم المطري وحتى صباح 01/01/2025.