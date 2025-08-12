"الأرصاد" تحذر السائقين بعد انعدام الرؤية في الرويشد

وأوضحت الأرصاد، في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن مناطق جنوب المملكة والبادية الشمالية الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى شهدت في وقت سابق تشكل غيوم ركامية ترافقها خلايا رعدية، تسببت بهطول زخات مطرية رعدية متفرقة.
