"الأرصاد" تحذر السائقين بعد انعدام الرؤية في الرويشد

الثلاثاء 2025-08-12 07:18 م
 

"الأرصاد" تحذر جميع السائقين بعد انعدام الرؤية في الرويشد
الثلاثاء، 12-08-2025 06:23 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، مساء اليوم، عن تعرض مدينة الرويشد لغبار كثيف أدى إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية، داعية المواطنين وسائقي المركبات المتجهين نحو الحدود الشمالية الشرقية إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.اضافة اعلان


وأوضحت الأرصاد، في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن مناطق جنوب المملكة والبادية الشمالية الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى شهدت في وقت سابق تشكل غيوم ركامية ترافقها خلايا رعدية، تسببت بهطول زخات مطرية رعدية متفرقة.
 
 
