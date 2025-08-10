الأزرق الجنوبي يسجّل 46° مئوية ويتصدر قياسات الحرارة في الأردن

07:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741684 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- سجلت محطة الأزرق الجنوبي، الأحد، أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة بـ 46 درجة مئوية، تلتها الصفاوي بتسجيلها 44.6 درجة مئوية، وفق ما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية. اضافة اعلان





وبذلك، تكون منطقة الأزرق الجنوبي قد سجّلت الحرارة الأعلى لليوم الثاني على التوالي في الأردن بعد أن سجلت السبت 45 درجة مئوية.



وسجلت منطقتا وادي الريان والجفر، الأحد، 44 درجة مئوية، تلتها الباقورة بتسجيلها 43.8 درجة مئوية، ثم دير علا بتسجيلها 43.5 درجة مئوية.



وسجلت منطقة مطار الملك حسين في العقبة 42.5 درجة مئوية، والزرقاء 42.8 درجة مئوية، ثم مطار عمّان المدني في ماركا 41.2 درجة مئوية، وغور الصافي/معان 41 درجة مئوية.



وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة، داعية المواطنين، خصوصًا في ساعات الظهيرة، إلى تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع الإرشادات الصادرة ضمن الحملة التوعوية "احمِ نفسك من الحر".



ورجّح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، استمرار الموجة الحارة التي تؤثر على الأردن حتى نهاية الأسبوع الحالي.



وقال آل خطاب، السبت، إنّ درجات الحرارة ستتأرجح خلال الأيام المقبلة، وستتراوح في عمّان بين 40 و43 درجة مئوية، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق.



وأشار إلى أن إدارة الأرصاد تقيس درجات الحرارة في ظروفٍ مثاليةٍ علميًا، إذ يتم قياس حرارة الهواء على ارتفاع مترين عن سطح الأرض، بحيث يدخل الهواء للحساسات والموازين في بيئة قياس مثالية، مؤكّدًا أن قياس الحرارة تحت أشعة الشمس المباشرة غير علمي.