فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق اليوم - اسماء

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيكون من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 عصرا، وسيشمل مناطق النقع وعنيزة.
وأكدت الشركة على أهمية أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع، موضحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة واستقرار الخدمة الكهربائية في المنطقة.
