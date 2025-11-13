فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق اليوم - اسماء

10:21 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنه سيتم فصل التيار الكهربائي مؤقتًا في مناطق الأغوار الجنوبية (مغذي الصافي) اليوم الخميس، وذلك لأعمال نقل وصيانة شبكة المغذي. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيكون من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 عصرا، وسيشمل مناطق النقع وعنيزة.



وأكدت الشركة على أهمية أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع، موضحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة واستقرار الخدمة الكهربائية في المنطقة.