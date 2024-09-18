"الأطباء" تعفي منتسبيها من الغرامات المستحقة على اشتراكاتهم

وبحسب القرار الصادر في جلسة المجلس أمس الثلاثاء فإن إمكانية جدولة وتقسيط المبالغ المستحقة والمتراكمة على الأطباء متاحة على فترة تصل لستة أشهر .
علماً بأن العمل بالقرار سيبدأ بتاريخ 01/10/2024 وسينتهي بتاريخ 31/12/2024 .
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