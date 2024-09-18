 
الأربعاء 2024-09-18 12:39 م
 
 

"الأطباء" تعفي منتسبيها من الغرامات المستحقة على اشتراكاتهم

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-09-2024 09:37 ص
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس نقابة الأطباء إعفاء الأطباء المنتسبين للنقابة من الغرامات المستحقة على اشتراكاتهم لغاية 31/12/2024 .اضافة اعلان


وبحسب القرار الصادر في جلسة المجلس أمس الثلاثاء فإن إمكانية جدولة وتقسيط المبالغ المستحقة والمتراكمة على الأطباء متاحة على فترة تصل لستة أشهر .

علماً بأن العمل بالقرار سيبدأ بتاريخ 01/10/2024 وسينتهي بتاريخ 31/12/2024 .
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية 5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة

تعبيرية

منوعات مسيّرات لنقل عينات الدم في بريطانيا

جعفر حسان

أخبار محلية من هم الوزراء الجدد بحكومة جعفر حسان؟

أرشيفية

أخبار محلية الملك يلتقي الحكومة المستقيلة وينعم عليهم بميدالية

الملك عبدالله

أخبار محلية الملك يتلقى رد الحكومة على كتاب التكليف (نص)

جعفر حسان | أرشيفية

أخبار محلية أمام الملك.. الحكومة الجديدة تقسم اليمين (أسماء الوزراء)

من كواليس تصوير المسلسل المصري "ديبو"

فن ومشاهير شاهد.. أسد يهاجم أكرم حسني ومحمد أنور في "ديبو"

تعبيرية

أسواق ومال استقرار أسعار النفط عالميا



 


الأكثر مشاهدة





عاجل