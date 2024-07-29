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الأمانة: استمرار حملات مكافحة الحشرات والقوارض

مكافحة الحشرات والقوارض
مكافحة الحشرات والقوارض
الإثنين، 29-07-2024 03:30 م

 

الوكيل الاخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، استمرارها بحملات مكافحة القوارض والحشرات بمختلف مناطق العاصمة.


وبحسب بيان للأمانة، أكدت مدير دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان، المهندسة شتورة العدوان، جاهزية واستعداد الأمانة لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة، أو على الاتصال الموحد عبر هاتف رقم (102).


وأشارت الى ان الدائرة تعمل على معالجة الملاحظات التي تردها خلال 48 ساعة، وضمن برامج معدة لفصل الصيف الذي يشهد انتشار الحشرات.


وكانت الأمانة، وفقا للمهندسة العدوان، تعاملت خلال 2023 مع حوالي 73 ألف طلب خدمة، فيما استقبلت منذ بداية 2024، ما يقارب 57 ألف طلب خدمة وتم التعامل معها جميعا.


يذكر أن الأمانة وضعت منذ بداية آذار الماضي خطة لمكافحة الحشرات والقوارض في كافة مناطق وأحياء الأمانة.

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