"الأمانة" تستقبل 7480 طفلاً خلال فعاليات النادي الصيفي

الوكيل الإخباري- استقبلت المراكز الاجتماعية التابعة لدائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمان الكبرى 7480 طفلاً ضمن فعاليات النادي الصيفي للأطفال للعام الحالي. اضافة اعلان





وقالت الأمانة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المراكز الاجتماعية التابعة لها استقبلت الأطفال ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 13 سنة بمعدل 340 طفلاً يومياً، في عشرة مراكز خلال الفترة من 6 تموز ولغاية 5 آب الحالي.



واشتملت الفعاليات على العديد من الأنشطة كالبرامج التعليمية والتثقيفية، والحساب الذهني، وألعاب الشطرنج، وبرنامج "الاجتماعي الصغير"، ودروس الخط العربي، وحصص التوعية المرورية والتحدث أمام الجمهور، إضافة إلى النشاطات الترفيهية والألعاب كفقرات مسرح الدمى، و"الحكواتي"، ودروس تعلم الرسم ورقص الدبكة والأشغال اليدوية والطهي، والزيارات الميدانية والأنشطة المتنوعة.



وجاءت فعاليات النادي الصيفي التي أقيمت يومياً وبشكل مجاني ضمن خطة الدائرة السنوية لمشروع "عمان مدينة صديقة للأطفال"، بهدف استغلال أوقات فراغ الأطفال خلال العطلة الصيفية وبما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وأنماط تفكيرهم من خلال أنشطة تصقل شخصياتهم وتعزز آفاقهم المعرفية والثقافية والمجتمعية.