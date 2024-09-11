 
الأربعاء 2024-09-11 01:34 م
 
 

الأمن: الحبس وغرامة تصل إلى 500 دينار لمن يتلاعب بلوحات مركبته

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 11-09-2024 11:54 ص
الوكيل الإخباري-   أعادت مديرية الأمن العام التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة لوحات الأرقام الأمامية والخلفية للمركبات، وحذرت بشدة من مخالفة اخفائها.اضافة اعلان


وأشارت  إلى أن اخفاء لوحة الارقام يحمل دلالات تعمد القيام بفعل جرمي، ونية التلاعب أو ارتكاب فعل خطير، لافتة إلى أن لوحة الأرقام تمثل هوية المركبة، وتعزز حماية السائق ومستخدمي الطريق.

وأكدت أن لدى الإدارات المرورية والجنائية المعنية القدرات الفنية على التعرف على المركبة والوصول إلى معلوماتها كافة، واتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية بحق من يرتكب مثل هذا الفعل، وهو ما مكنها من ضبط عدد من مرتكبي هذه المخالفة ومتابعة آخرين حتى القاء القبض عليهم.

وبحسب قانون السير المعدل فإن مخالفة التلاعب بلوحات ارقام المركبات توجب الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على  3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينار، ولا تزيد على 500 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين .
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أسواق ومال تراجع إنتاج منشآت نفط وغاز أميركية بسبب إعصار

الوكيل الإخباري- أكدت الجمعية الألمانية لارتفاع ضغط الدم أن ارتفاع ضغط الدم ينطوي على مخاطر جسيمة على العين.

طب وصحة دراسة صادمة: ضغط الدم قد يسبب العمى !

تعبيرية

عربي ودولي شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

تعبيرية

منوعات أدلة تشير لوجود محيطات على المريخ

سامسونج

أخبار الشركات أحدث ميزات Galaxy AI الآن بين أيدي المستخدمين حول العالم بفضل واجهة "One UI 6.1.1" من سامسونج

نواب محافظة الزرقاء في مجلس النواب العشرين

أخبار محلية بالأسماء والأرقام.. تعرف على نواب الزرقاء

نواب محافظة البلقاء في مجلس النواب العشرين

شؤون برلمانية هؤلاء نواب محافظة البلقاء في مجلس النواب العشرين - أسماء وأرقام

من المصدر

أخبار محلية بدء امتحانات الشامل غدا الخميس



 


الأكثر مشاهدة





عاجل