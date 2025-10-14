الأمن العام يطلق دورة "الشرطي الصغير" في مدارس المملكة

06:13 م

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الأمن العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، دورة "الشرطي الصغير" في عدد من المدارس ضمن جميع محافظات المملكة، استمراراً لنهجها في الاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة في المدارس الأساسية، وحرصاً منها على تعزيز التوعية الأمنية وغرس السلوكيات الإيجابية في نفوس الطلبة منذ الصغر. اضافة اعلان





وتهدف الدورة، التي تستمر لمدة أسبوعين، إلى تحصين الأطفال فكرياً وسلوكياً من خلال برامج توعوية وتدريبية متكاملة، تتناول موضوعات مهمة مثل السلامة المرورية، والإسعافات الأولية، والتوعية البيئية، والانضباط والنظام في حركات المشاة، ومخاطر الألعاب الإلكترونية، والسلامة العامة، والتنمر الإلكتروني.



كما تتضمن الدورة زيارات ميدانية إلى متاحف الأمن العام في الأزرق والعقبة، لتعريف الطلبة بتاريخ جهاز الأمن العام ودوره الوطني في حماية الإنسان وصون مكتسبات الوطن.



وأكدت مديرية الأمن العام أن هذه الدورة تأتي ضمن جهودها المستمرة في تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية، وبناء جسور الثقة والتعاون مع الأجيال الصغيرة، ليكونوا شركاء فاعلين في نشر قيم الالتزام والانضباط والأمن الإنساني في المجتمع.