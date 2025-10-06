يكبرها بـ13 عاما.. ما حقيقة ارتباط حسام حبيب وشيراز اللبنانية ؟

الوكيل الإخباري- تصدر الفنان المصري حسام حبيب منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور وأخبار تربطه بالفنانة اللبنانية شيراز، ما أثار تكهنات حول علاقة عاطفية تجمعهما.

اضافة اعلان



ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من حبيب، أكدت مصادر مقربة أن العلاقة تقتصر على صداقة فنية، وأن ظهورهما معاً جاء في سياق التحضير لديو غنائي جديد.



في المقابل، أشار البعض إلى أن أسلوب حبيب في التعامل قد يوحي بطابع رومانسي، ما يفتح باب الشائعات حول علاقاته.



تأجيل ألبومه بسبب وعكة صحية

من جهة أخرى، كشف حبيب أنه تعرض لكسر في الساق ومشكلة في وتر "أخيل"، ما تسبب في تأجيل طرح ألبومه الجديد، مؤكدًا أنه بات في مراحله النهائية وسيُطرح قريبًا.