الإثنين 2025-10-06 02:20 م
 

يكبرها بـ13 عاما.. ما حقيقة ارتباط حسام حبيب وشيراز اللبنانية ؟

م
حسام حبيب
 
الإثنين، 06-10-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري-   تصدر الفنان المصري حسام حبيب منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور وأخبار تربطه بالفنانة اللبنانية شيراز، ما أثار تكهنات حول علاقة عاطفية تجمعهما.

اضافة اعلان


ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من حبيب، أكدت مصادر مقربة أن العلاقة تقتصر على صداقة فنية، وأن ظهورهما معاً جاء في سياق التحضير لديو غنائي جديد.


في المقابل، أشار البعض إلى أن أسلوب حبيب في التعامل قد يوحي بطابع رومانسي، ما يفتح باب الشائعات حول علاقاته.


تأجيل ألبومه بسبب وعكة صحية
من جهة أخرى، كشف حبيب أنه تعرض لكسر في الساق ومشكلة في وتر "أخيل"، ما تسبب في تأجيل طرح ألبومه الجديد، مؤكدًا أنه بات في مراحله النهائية وسيُطرح قريبًا.

 

 لها 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

65

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتوحيد لون البشرة واستعادة إشراقتها

الزرقاء

أخبار محلية أمسية شعرية في الزرقاء للكاتبين دراغمة والفراية

9

المرأة والجمال أفضل نوع لأحمر الخدود حسب بشرتك: بودرة أم كريمي أم سائل؟

9+9

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتفتيح منطقة الذقن الداكنة

الصليب الاحمر

فلسطين الصليب الأحمر: مستعدون لإعادة المحتجزين الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين

علم الأمم المتحدة

عربي ودولي تراجع التمويل يُفقد "مفوضية اللاجئين" نحو 5 آلاف موظف في 2025

موقع مكاور الأثري

أخبار محلية تدشين مشروع تأهيل لموقع مكاور الأثري بقيمة 5 ملايين يورو

5104

طب وصحة كتلة تحت الإبط.. هل تعني سرطان الثدي؟



 
 





الأكثر مشاهدة