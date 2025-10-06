الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكندي لدى المملكة

12:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748779 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير كندا الصديقة، لوي-مارتن اوميه، سفيرًا معتمدًا ومقيمًا لدى المملكة. اضافة اعلان

