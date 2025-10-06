الإثنين 2025-10-06 02:17 م
 

الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكندي لدى المملكة

أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الإثنين، 06-10-2025 12:24 م
الوكيل الإخباري-   تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير كندا الصديقة، لوي-مارتن اوميه، سفيرًا معتمدًا ومقيمًا لدى المملكة. اضافة اعلان
 
 
