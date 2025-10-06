الإثنين 2025-10-06 02:18 م
 

توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

جانب من توقيع مذكرة تفاهم
جانب من توقيع مذكرة تفاهم
 
الإثنين، 06-10-2025 12:35 م
الوكيل الإخباري-   وقّعت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة.اضافة اعلان


ووقّع المذكرة عن القوات المسلحة مدير التزويد اللوجستي، وعن البرنامج الممثلة المقيمة في الأردن، رندة أبو الحُسن.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل مشترك لتبني ممارسات الاستدامة البيئية داخل المؤسسات العسكرية، من خلال تطوير قدرات مركز تفكيك الذخائر للتعامل مع المخلفات العسكرية بطرق آمنة وصديقة للبيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.

وأكد مدير التزويد اللوجستي أن توقيع المذكرة يأتي انسجامًا مع توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في تبني مفاهيم التنمية المستدامة، ودعم الجهود الوطنية لحماية البيئة، مشيرًا إلى دور القوات المسلحة في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الملوثات.

من جانبها، ثمّنت الممثلة المقيمة للبرنامج التعاون مع القوات المسلحة الأردنية، مؤكدةً أن الشراكة تمثل نموذجًا في دمج البعد البيئي ضمن العمل المؤسسي والعسكري، مشيرةً إلى أن البرنامج سيواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي لتطوير المشاريع المشتركة.

وتُترجم المذكرة حرص القوات المسلحة الأردنية على توسيع شراكاتها مع المنظمات الدولية، واستثمار إمكاناتها الوطنية في دعم الجهود البيئية والتنموية، انسجامًا مع توجيهات القيادة الهاشمية لتعزيز التعاون الدولي بما يخدم المصلحة الوطنية.

حضر توقيع المذكرة عدد من ضباط القوات المسلحة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

65

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتوحيد لون البشرة واستعادة إشراقتها

الزرقاء

أخبار محلية أمسية شعرية في الزرقاء للكاتبين دراغمة والفراية

9

المرأة والجمال أفضل نوع لأحمر الخدود حسب بشرتك: بودرة أم كريمي أم سائل؟

9+9

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتفتيح منطقة الذقن الداكنة

الصليب الاحمر

فلسطين الصليب الأحمر: مستعدون لإعادة المحتجزين الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين

علم الأمم المتحدة

عربي ودولي تراجع التمويل يُفقد "مفوضية اللاجئين" نحو 5 آلاف موظف في 2025

موقع مكاور الأثري

أخبار محلية تدشين مشروع تأهيل لموقع مكاور الأثري بقيمة 5 ملايين يورو

5104

طب وصحة كتلة تحت الإبط.. هل تعني سرطان الثدي؟



 
 





الأكثر مشاهدة