شاروخان يتصدر قائمة المليارديرات في بوليود.. كم تبلغ ثروته؟

وخلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 33 عامًا، راكم "ملك بوليوود" ثروته من مصادر متعددة، أبرزها شركته للإنتاج السينمائي "ريد تشيليز إنترتينمنت"، إضافة إلى استثماراته في الرياضة والعقارات والإعلانات.
ويمتلك شاروخان حصة كبيرة في فريق كولكاتا نايت رايدرز للكريكيت، إلى جانب مجموعة من العقارات الفاخرة داخل الهند وخارجها، بما في ذلك قصره الشهير في مومباي. كما يضم مرآبه سيارات فارهة مثل بوغاتي فيرون ورولز رويس فانتوم.
صدارة فنية في الهند
تصدّر شاروخان قائمة "هورون" كأغنى نجم في الهند، متفوقًا على الممثلة جوهي تشاولا (935 مليون دولار)، وهريثيك روشان (259 مليون دولار)، والمخرج كاران جوهر (225 مليون دولار)، وأميتاب باتشان (195 مليون دولار).
