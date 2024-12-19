الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة اتباع السلوك الآمن والإرشادات، ومن أهمها، الابتعاد عن مجاري السيول وجوانب الأودية والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بقطع مناطق تجمع المياه أو جريان السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام، والانتقال إلى أماكن مرتفعة بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة، مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.
ودعت إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، وأخذ الحيطة والحذر عند القيادة، خاصة عند هطول الأمطار، أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية أو بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
وأكدت، أهمية متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن الجهات المعنية، بشأن الحالة الجوية وحالة الطرق، خاصة للمسافرين على الطرق الخارجية والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك.
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