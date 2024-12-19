 
الخميس 2024-12-19 10:23 م
 

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

الأمن العام
الأمن العام
الخميس، 19-12-2024 08:57 م

الوكيل الإخباري-   حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة، والتي قد تشهد هطولات مطرية في أماكن وأوقات مختلفة، وحركة نشطة للرياح، وإمكانية لتشكل السيول وجريان الأودية، وذلك حسب النشرات الصادرة عن الجهات المعنية.

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وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة اتباع السلوك الآمن والإرشادات، ومن أهمها، الابتعاد عن مجاري السيول وجوانب الأودية والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بقطع مناطق تجمع المياه أو جريان السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام، والانتقال إلى أماكن مرتفعة بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة، مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.


ودعت إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، وأخذ الحيطة والحذر عند القيادة، خاصة عند هطول الأمطار، أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية أو بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


وأكدت، أهمية متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن الجهات المعنية، بشأن الحالة الجوية وحالة الطرق، خاصة للمسافرين على الطرق الخارجية والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك.

 
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