الأمن ينعى يحيى العجارمة

ونقل العميد القضاه، باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز، أحر مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وشارك في تشييع الجثمان عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية يتوّج بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
-
وزير الشباب يرعى حفل اختتام فعاليات الدورة العربية "ريادة الأعمال في المجال الرياضي"
-
اختتام ورشة حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري
-
العلوم والتكنولوجيا وتمبل الأميركية توقعان اتفاقيات تعاون اكاديمي
-
صحة إربد تنقل مراكز صحية إلى مواقع بديلة
-
القوات المسلحة تجلي الدفعة 16 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
الأردن يشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب