الأمن ينعى يحيى العجارمة

الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاه، ومدير شرطة شرق عمان العميد فراس الرهايفة، في تشييع جثمان الوكيل يحيى صالح محمود العجارمة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، إلى مقبرة العائلة في منطقة المغيرات بمحافظة العاصمة.

ونقل العميد القضاه، باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز، أحر مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.