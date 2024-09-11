الأمن يوضح حول الخطة الأمنية للانتخابات

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الوكيل الإخباري- أكد الامن العام استمرار تطبيق الخطة الأمنية للانتخابات حتى الانتهاء من جميع مراحلها. اضافة اعلان





وفصل الأمن الخطة بتأمين الصناديق ومرافقتها حتى وصولها لمستودعات الهيئة المستقلة للانتخاب، وحماية مراكز الهيئة ومراكز الدوائر واستخراج النتائج، ومتابعة واجبات تعزيز الأمن وإنفاذ القانون والحماية المدنية.



وأكد الأمن الاستمرارية في تقديم جميع الخدمات الأمنية والإنسانية في محافظات المملكة كافة.