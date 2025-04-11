الأميرة بسمة بنت طلال ترعى انطلاق فعاليات النسخة 13من "أسبوع فيلم المرأة"

الوكيل الإخباري- انطلقت، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فعاليات النسخة الثالثة عشرة من "أسبوع فيلم المرأة"، الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

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ويُعد الأسبوع، الذي يُقام احتفالًا بيوم المرأة العالمي، ويستمر لمدة أسبوع، ويتزامن هذا العام مع الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل (بيجين)، ولأول مرة، مهرجانًا وحدثًا متكاملًا لعرض أفلام هادفة ومؤثرة تُعنى بالمرأة، يتخلله نقاشات معمّقة وفعاليات جانبية لنساء أردنيات مبدعات، بمشاركة جماهير محلية تُسلّط الضوء على قضايا المرأة.