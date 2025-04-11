الأميرة بسمة بنت طلال ترعى انطلاق فعاليات النسخة 13من "أسبوع فيلم المرأة"

ويُعد الأسبوع، الذي يُقام احتفالًا بيوم المرأة العالمي، ويستمر لمدة أسبوع، ويتزامن هذا العام مع الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل (بيجين)، ولأول مرة، مهرجانًا وحدثًا متكاملًا لعرض أفلام هادفة ومؤثرة تُعنى بالمرأة، يتخلله نقاشات معمّقة وفعاليات جانبية لنساء أردنيات مبدعات، بمشاركة جماهير محلية تُسلّط الضوء على قضايا المرأة.
وأكدت سمو الأميرة بسمة، في كلمة، خلال انطلاق فعاليات الأسبوع في سينما الرينبو في عمّان، مساء أمس، أهمية هذا الحدث السنوي في تسليط الضوء على القضايا الملحّة والمصيرية للمرأة، ولا سيما زيادة مشاركتها في صنع القرار، وتغيير الصورة النمطية وغير المتوازنة عنها في كثير من المجتمعات حول العالم.
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