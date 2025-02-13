الأميرة بسمة بنت طلال تهنئ الإذاعة الأردنية باليوم العالمي للإذاعة

وعبرت سموها في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع مدير الإذاعة مهند الصفدي، عن تقديرها للإذاعة الأردنية، ودورها في المساهمة في نشر المعرفة، مؤكدة أنها كانت وما زالت ومنذ انطلاقها عام 1959، صوتا وطنيا يعكس تطلعات الشعب الأردني وآماله.
وأكدت سموها الاعتزاز بمسيرة الإذاعة الأردنية، وما تقوم به من دور في نقل رسالة الدولة الأردنية، والدفاع عن مصالحها وتطلعات الشعب الأردني، والدفاع كذلك عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
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