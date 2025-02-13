الأميرة بسمة بنت طلال تهنئ الإذاعة الأردنية باليوم العالمي للإذاعة

الوكيل الإخباري- هنأت سمو الأميرة بسمة بنت طلال الإذاعة الأردنية، بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف في الـ13 من شباط.

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وعبرت سموها في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع مدير الإذاعة مهند الصفدي، عن تقديرها للإذاعة الأردنية، ودورها في المساهمة في نشر المعرفة، مؤكدة أنها كانت وما زالت ومنذ انطلاقها عام 1959، صوتا وطنيا يعكس تطلعات الشعب الأردني وآماله.