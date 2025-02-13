 
الخميس 2025-02-13 06:41 م
 

الأميرة بسمة بنت طلال تهنئ الإذاعة الأردنية باليوم العالمي للإذاعة

الأميرة بسمة بنت طلال
الأميرة بسمة بنت طلال
الخميس، 13-02-2025 05:24 م

الوكيل الإخباري-   هنأت سمو الأميرة بسمة بنت طلال الإذاعة الأردنية، بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف في الـ13 من شباط.

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وعبرت سموها في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع مدير الإذاعة مهند الصفدي، عن تقديرها للإذاعة الأردنية، ودورها في المساهمة في نشر المعرفة، مؤكدة أنها كانت وما زالت ومنذ انطلاقها عام 1959، صوتا وطنيا يعكس تطلعات الشعب الأردني وآماله.


وأكدت سموها الاعتزاز بمسيرة الإذاعة الأردنية، وما تقوم به من دور في نقل رسالة الدولة الأردنية، والدفاع عن مصالحها وتطلعات الشعب الأردني، والدفاع كذلك عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 
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