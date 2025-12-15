الأميرة ريم علي ترعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية

06:52 م

الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأميرة ريم علي، مؤسسة معهد الإعلام الأردني، أطلقت وزارة الاتصال الحكومي الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية، اليوم الاثنين، بالشراكة مع المعهد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).





وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لدمج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وسدّ الفجوات الرقمية والمعرفية من خلال تطوير المهارات والكفاءات الرقمية من التفكير النقدي والتفاعل الواعي والإيجابي مع المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام، وبما يضمن مواءمتها مع الأولويات الوطنية.



وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية، والتي جاءت برعاية سمو الأميرة ريم علي، يشكّل محطة جديدة في مسيرة الأردن نحو تعزيز الوعي، وتحصين المجتمع، وتمكين أفراده من التفاعل الواعي والمسؤول مع المعلومات والفضاء الرقمي.



وبيّن أن الدراية الإعلامية والمعلوماتية هي الحل الاستراتيجي الأساسي للتعامل مع تدفق المعلومات المغلوطة والمضللة والزائفة والإشاعات، في ظل التطورات التكنولوجية في أدوات الاتصال وتداول المعلومات، بالإضافة إلى أنها نهج يقوم على التفكير النقدي والتحققي، وبناء الكفاءة في التعامل مع مصادر المعلومات، وتعميق احترام الرأي والرأي الآخر.



وأشار المومني إلى أن الأردن قطع خلال السنوات الماضية شوطًا مهمًا في هذا المجال، إذ نجح بفضل تلك الجهود في التحول من مرحلة التأسيس إلى الريادة الإقليمية، وأصبح يُشار إليه كنموذج عربي متقدم في نشر مفاهيم الدراية الإعلامية الجديدة، وهذا إنجاز أردني يعتز به الجميع.



وأكد: "انتقالنا اليوم إلى مرحلة جديدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية، وهي استراتيجية أكثر عمقًا وشمولًا وتنظيمًا، استفادت من دروس التجربة الأولى، وتعتمد على منهجية علمية واضحة، وعلى رؤية وطنية مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، وفي مقدمتها معايير اليونسكو".



وأضاف أن الأردن سيبدأ بالعبور إلى مسار "السيناريو الرابع"، بناءً على تصنيف اليونسكو، وهو سيناريو الدول المتقدمة التي تصبح فيها الدراية الإعلامية جزءًا أصيلًا من السياسات العامة، والبرامج التعليمية، وحياة المواطنين اليومية.



وأكد أن الوزارة ستواصل دورها في التنسيق والمتابعة، وتوفير البيئة الداعمة لتنفيذ هذه الخطة، ودعم الشركاء وتمكينهم، إيمانًا منها بأن هذا الجهد هو استثمار في المستقبل.



وثمّن المومني دعم سمو الأميرة ريم علي، ودعمها المتواصل لهذا القطاع، وجهودها الكبيرة التي أسهمت في ترسيخ مفهوم الدراية الإعلامية والمعلوماتية في الأردن، وجعله من التجارب العربية والإقليمية الرائدة.

