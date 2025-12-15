بوليفيا: الفيضانات تودي بحياة 20 وفقدان العشرات

وقال نائب وزير الدفاع المدني البوليفي ألفريدو تروهي في تصريحات: "الأرقام الرسمية تشير للأسف إلى عشرين قتيلا وعشرات المفقودين" بسبب أمطار غزيرة ضربت بشكل رئيس بلدتي إل تورنو ولا غوارديا.
