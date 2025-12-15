بوليفيا: الفيضانات تودي بحياة 20 وفقدان العشرات

07:51 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات البوليفية اليوم الاثنين، أن فيضان نهر بيراي الواقع في شرق البلاد نهاية الأسبوع أسفر عن مصرع 20 شخصا وتشريد أكثر من ألفي عائلة.





وقال نائب وزير الدفاع المدني البوليفي ألفريدو تروهي في تصريحات: "الأرقام الرسمية تشير للأسف إلى عشرين قتيلا وعشرات المفقودين" بسبب أمطار غزيرة ضربت بشكل رئيس بلدتي إل تورنو ولا غوارديا.



