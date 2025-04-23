الأمير الحسن يزور غرفة تجارة إربد

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسن بن طلال، أمس الثلاثاء، غرفة تجارة إربد، والتقى رجال أعمال أردنيين ومستثمرين.

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وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية التكامل بين المناطق الإنمائية العربية، خصوصا في المشرق، لافتا إلى ضرورة وضع تصور جديد للتعاون من خلال الاعتماد على سياسات يكون محورها الإنسان كشريك في عمليات التنمية.



ودعا سموه إلى العمل ضمن مفهوم الأصالة المشتركة من أجل محاربة استدامة الفقر، وأنسنة الاقتصاد كي يبقى قريبا من الهدف الحقيقي وهو الكرامة الإنسانية.



من جهته، رحب رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بسمو الأمير الحسن، مؤكدا أن هذه الزيارة تشكل دعما كبيرا للقطاع الخاص، وتشير إلى اهتمام سموه بقضايا المستثمرين، وأن الحوار المباشر يسهم في تجاوز التحديات وتحقيق بيئة أعمال أكثر مرونة وتقدما.