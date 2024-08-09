الأمير فيصل يتوج لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى بفضية أولمبياد باريس

الوكيل الإخباري- توج سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء أمس الخميس، لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى بالميدالية الفضية في منافسات التايكواندو لوزن تحت 68 كغم في أولمبياد باريس 2024.



وهنأ سموه البطل مصطفى بالإنجاز الكبير الذي حققه وحصول الأردن من خلاله على أولى الميداليات في أولمبياد باريس، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي قدمه خلال النزالات التي خاضها طيلة اليوم.



ونجح اللاعب مصطفى في إهداء الأردن رابع ميدالياته التاريخية في الألعاب الأولمبية، تضاف إلى ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية تحققت جميعها في النسخ الثلاث الأخيرة من الأولمبياد.