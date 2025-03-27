الأوقاف تعلن عن مصليات العيد في جميع محافظات المملكة - أسماء

وأوضحت الوزارة أن صلاة العيد ستُقام في تمام الساعة السابعة صباحًا .
كما أشارت الوزارة إلى أن صلاة العيد ستقام في جميع مساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة .
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