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الأوقاف تعلن عن مصليات العيد في جميع محافظات المملكة - أسماء

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 27-03-2025 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن تحديد أماكن مصليات عيد الفطر السعيد لعام 2025 في جميع محافظات المملكة .اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن صلاة العيد ستُقام في تمام الساعة السابعة صباحًا  .

كما أشارت الوزارة إلى أن صلاة العيد ستقام في جميع مساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة .


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