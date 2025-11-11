ميدالية ذهبية للأردن في الملاكمة بدورة ألعاب التضامن الاسلامي

وقدم عشيش في المباراة النهائية التي جرت اليوم أداء رائعا ومستوى مميزا.
وكان اللاعب حسين عشيش فاز أيضا بالميدالية البرونزية في البطولة نفسها.
