الثلاثاء 2025-11-11 01:47 ص
 

ميدالية ذهبية للأردن في الملاكمة بدورة ألعاب التضامن الاسلامي

الثلاثاء، 11-11-2025 12:07 ص
الوكيل الإخباري-  فاز لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، ضمن منافسات وزن 70 كغم.اضافة اعلان


وقدم عشيش في المباراة النهائية التي جرت اليوم أداء رائعا ومستوى مميزا.

وكان اللاعب حسين عشيش فاز أيضا بالميدالية البرونزية في البطولة نفسها.
 
 
