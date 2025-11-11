ماذا قال الشرع حول محاسبة بشار الأسد؟

وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه صحفيين من دول عربية أن بشار الأسد وأفراد عائلته يقيمون في روسيا لأسباب إنسانية بحتة، نظرا لوجود تهديد مباشر على حياته لو بقي في وطنه.
يذكر أن فصائل المعارضة المسلحة شنت في أواخر نوفمبر 2024 هجوما واسع النطاق على مواقع الجيش السوري، وسيطرت على دمشق في 8 ديسمبر، ما دفع الأسد إلى التنحي عن منصبه ومغادرة البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
الكنيست يقرّ بالقراءة الأولى قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
-
ترامب يصف الاتفاق الرامي لإنهاء الإغلاق الحكومي بأنه "جيد جدا"
-
الهند.. القبض على شخص يشتبه بصلته بالانفجار في دلهي
-
الخارجية السورية تكشف تفاصيل زيارة الشرع إلى البيت الأبيض
-
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبهًا بتصوير مواقع حساسة لصالح إيران
-
ترامب: أنا على وفاق مع الشرع وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة
-
إسرائيل تلوّح باستخدام القوة لفرض الهدنة في لبنان وغزة
-
الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير النرويجي وتوبخه