ماذا قال الشرع حول محاسبة بشار الأسد؟

الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع
 
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" ضرورة محاسبة بشار الأسد.

وقال الشرع الذي قام بزيارة تاريخية للبيت الأبيض، خلال المقابلة أنه: "يجب أن تسود العدالة. لقد أنشأنا لجنة للعدالة بهدف محاسبة جميع من تورطوا في الجرائم التي ارتكبت، بما في ذلك بشار الأسد".

وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه صحفيين من دول عربية أن بشار الأسد وأفراد عائلته يقيمون في روسيا لأسباب إنسانية بحتة، نظرا لوجود تهديد مباشر على حياته لو بقي في وطنه.

يذكر أن فصائل المعارضة المسلحة شنت في أواخر نوفمبر 2024 هجوما واسع النطاق على مواقع الجيش السوري، وسيطرت على دمشق في 8 ديسمبر، ما دفع الأسد إلى التنحي عن منصبه ومغادرة البلاد.

 
 
