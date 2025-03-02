"الإدارة العامة" يطلق المنتديات الرمضانية الافتراضية

وبحسب بيان للمعهد، اليوم الأحد، أوضح المعهد أن المبادرة، التي جاءت تحت رعاية وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، تهدف إلى تقديم رؤى مستقبلية في مجالات التحول الرقمي والاستدامة في الإدارة العامة، مع التركيز على تعزيز المعرفة وتطوير الذات وتحفيز استدامة العمل الحكومي.
وأكد تعزيز المعرفة والتطوير الذاتي في بيئة مرنة تتناسب مع الأجواء الرمضانية، وإثراء الفكر الإداري والقيادي، من خلال مناقشة أفضل المم
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