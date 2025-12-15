الإثنين 2025-12-15 07:19 م

الإدارة المحلية: بلديات الكرك والطفيلة الأكثر تأثراً بالمنخفض الجوي

ل
أرشيفية
الإثنين، 15-12-2025 06:56 م

الوكيل الإخباري- اطّلعت وزارة الإدارة المحلية على تقارير دائرة الأرصاد الجوية والخرائط الجوية الواردة إليها بموجب اتفاقية نظام الإنذار المبكر، والتي تشير إلى تأثر بعض مناطق المملكة اليوم الاثنين بمنخفض جوي، يُتوقع أن يرافقه هطول زخات رعدية قد تؤدي إلى جريان الأودية وحدوث السيول، ما يستوجب رفع مستوى الاستعداد في عدد من المناطق التابعة لبلديات محافظتي الكرك والطفيلة.

اضافة اعلان


وأظهرت الخرائط الجوية أن مستوى الخطورة سيكون مرتفعاً في مناطق بلديات: الكرك الكبرى، شيحان، مؤتة والمزار، الطفيلة الكبرى، بصيرا، القادسية، وأشارت إلى وجود مواقع محددة يظهر فيها مستوى الخطورة منخفضاً، والمبيّنة على الخرائط باللون الأخضر.


وأكدت الوزارة أنها عمّمت الخرائط الجديدة على رؤساء لجان البلديات، ومديري الشؤون البلدية، ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة، داعية إلى متابعة المواقع الحرجة ميدانياً، والتأكد من جاهزية الأودية ومجاري السيول والقنوات والعبارات الصندوقية والأنبوبية، ومصارف مياه الأمطار.


ودعت الوزارة المواطنين في المناطق المشار إليها باللون الأصفر إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنّب مجاري السيول والأودية، وعدم المجازفة بقطع الطرق المعرضة للفيضانات، ومتابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الإدارة المحلية: بلديات الكرك والطفيلة الأكثر تأثراً بالمنخفض الجوي

الأميرة ريم علي ترعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية

أخبار محلية الأميرة ريم علي ترعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية

العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي

شؤون برلمانية العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي

ا

أخبار محلية "تربية مأدبا" تحقق نتائج إيجابية في تطبيق التعليم الدامج

ل

أخبار محلية أمين عام وزارة التخطيط يلتقي رئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب

ل

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يفتتح مشاريع تنموية وخدمية في المعراض

دراسة حول فجوة المهارات الرقمية بقطاع تكنولوجيا

أخبار محلية دراسة حول فجوة المهارات الرقمية بقطاع تكنولوجيا

انخفاض على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض على أسعار الذهب في الأردن



 






الأكثر مشاهدة