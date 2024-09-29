الإعلان عن الدفعة الثانية لبرنامج الموازي في الجامعة الأردنية

وقال المسجل العام إن إستكمال إجراءات القبول ستكون إلكترونية بالكامل ولا حاجة لمراجعة الجامعة، حيث سيتم ارسال رسالة نصية لكل طالب تم ترشيحه للقبول للدخول الى نظام القبول الذاتي وتسديد الرسوم عن طريق اي فواتيركم.
وأضاف، أن آخر موعد للتسجيل ودفع الرسوم هو يوم الثلاثاء 2024/10/1 الساعة 2 عصراً، وبخلاف ذلك سيعتبر الطالب مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد.
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