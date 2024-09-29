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الإعلان عن الدفعة الثانية لبرنامج الموازي في الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
الأحد، 29-09-2024 03:17 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج الموازي.اضافة اعلان


وقال المسجل العام إن إستكمال إجراءات القبول ستكون إلكترونية بالكامل ولا حاجة لمراجعة الجامعة، حيث سيتم ارسال رسالة نصية لكل طالب تم ترشيحه للقبول للدخول الى نظام القبول الذاتي وتسديد الرسوم عن طريق اي فواتيركم.

وأضاف، أن آخر موعد للتسجيل ودفع الرسوم هو يوم الثلاثاء 2024/10/1 الساعة 2 عصراً، وبخلاف ذلك سيعتبر الطالب مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد.
 
gnews

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