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الإفتاء: الجمعة أول أيام ربيع الثاني

شهر ربيع الثاني
شهر ربيع الثاني
الخميس، 03-10-2024 11:17 م
الوكيل الإخباري-    أعلن مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الجمعة هو اول ايام شهر ربيع الثاني للعام الهجري 1446. اضافة اعلان
 
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