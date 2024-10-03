الإفتاء: الجمعة أول أيام ربيع الثاني

11:17 م

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الوكيل الإخباري- أعلن مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الجمعة هو اول ايام شهر ربيع الثاني للعام الهجري 1446. اضافة اعلان

