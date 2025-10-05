المياه توقع اتفاقية تحسين جهود خفض الفاقد في المفرق بقيمة 4,5 مليون يورو

10:45 ص

الوكيل الإخباري- وقّع وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، صباح اليوم الأحد 5 تشرين الأول 2025، في مقر وزارة المياه والري – سلطة المياه، اتفاقية الخدمات الاستشارية لإعداد وتجهيز وثائق عطاء ومتابعة تنفيذ مشاريع خفض الفاقد المائي في محافظة المفرق، بالتشارك مع القطاع الخاص كمشاريع مرتبطة بالأداء، بحضور أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة، وعدد من كبار مسؤولي قطاع المياه، بقيمة 4.5 مليون يورو، بتمويل من بنك التنمية الألماني (KFW)، ضمن الجهود المتواصلة لبرنامج خفض الفاقد المائي. اضافة اعلان





وقال المهندس رائد أبو السعود إن هذا المشروع يُعد من المشاريع الهامة ذات الأولوية للحكومة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك ضمن خطط سلطة المياه والاستراتيجية الوطنية للمياه (2023–2040)، بهدف تحسين كفاءة إدارة المياه، وتقليل الفاقد والهدر، وضمان استدامة خدمات المياه.



وبيّن الوزير أن المشروع، الذي تنفذه شركة المستشار الهندسي (Engicon)، يتضمن إعداد استراتيجية وخطة تنفيذية لمشاريع خفض فاقد المياه في المفرق، وإعادة هيكلة الشبكات، وتأهيل واستبدال خطوط المياه، وتركيب عدادات منزلية ورئيسية، وإدخال أنظمة رقمية للتحكم، والتنبؤ باستبدال الأنابيب، وإدارة الشبكة بكفاءة أكبر، وتوفير معدات حديثة لكشف التسرب، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة كسور الشبكات، وتقديم خدمات الإشراف على الأداء بما يضمن خفض الفاقد، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والصحية، وتقديم الدعم اللازم، وتوفير خدمات التدريب وبناء القدرات لشركة مياه اليرموك، وتعزيز قدرة الكوادر الفنية، ورفع كفاءة الشبكات.



وأشاد وزير المياه والري بالتعاون الأردني – الأوروبي، خاصة مع بنك التنمية الألماني (KFW)، مثمّنًا مساهمتهم في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، ومعربًا عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية وقطاع المياه للدعم الكبير والمتواصل.