ثعبان يخرج من المرحاض ويلدغ فتاة حتى الموت في مصر

الوكيل الإخباري- شهدت إحدى قرى محافظة الشرقية في مصر حادثًا مأساويًا، حيث لقيت فتاة مصرعها بعدما لدغها ثعبان خرج من مقعد المرحاض أثناء دخولها للوضوء. ورغم محاولة إنقاذها، توفيت قبل وصولها إلى المستشفى بسبب تسرب السم إلى جسدها بسرعة.

شقيق الضحية أكد أن الأسرة تعيش حالة من الصدمة، مشيرًا إلى انتشار الزواحف في المنطقة بسبب قرب المنازل من المصارف والترع، وطالب بتدخل عاجل من الجهات المعنية.



وتتكرر مثل هذه الحوادث في مناطق مختلفة حول العالم، حيث شهدت تايلاند وماليزيا وبريطانيا وقائع مشابهة، أبرزها ظهور ثعابين داخل المراحيض أو بين هدايا الأطفال، ما يثير تساؤلات حول ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة.