حادث سير على طريق جرش عمان يتسبب بأزمة خانقة

الوكيل الإخباري- وقع صباح اليوم الأحد حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق جرش–عمان، ما أسفر عن أضرار مادية فقط وفق إدارة الدوريات الخارجية.



وقالت الدوريات الخارجية لـ "الوكيل الاخباري" انها تعاملت على الفور مع الحادث، حيث تم تنظيم حركة السير ورفع العوائق عن الطريق، مؤكدة أن حركة السير سالكة في الموقع.



ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى الانتباه والالتزام بقواعد المرور، خاصة في أوقات الذروة.

