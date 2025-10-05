الأحد 2025-10-05 10:48 ص
 

حادث سير على طريق جرش عمان يتسبب بأزمة خانقة

أزمة سير خانقة على طريق إربد _عمان
أزمة سير خانقة على طريق جرش _عمان
 
الأحد، 05-10-2025 08:10 ص

الوكيل الإخباري- وقع صباح اليوم الأحد حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق جرش–عمان، ما أسفر عن أضرار مادية فقط وفق إدارة الدوريات الخارجية.

وقالت الدوريات الخارجية لـ "الوكيل الاخباري"  انها تعاملت على الفور مع الحادث، حيث تم تنظيم حركة السير ورفع العوائق عن الطريق، مؤكدة أن حركة السير سالكة في الموقع.

ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى الانتباه والالتزام بقواعد المرور، خاصة في أوقات الذروة.

اضافة اعلان

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اتفاقية الخدمات الاستشارية

أخبار محلية المياه توقع اتفاقية تحسين جهود خفض الفاقد في المفرق بقيمة 4,5 مليون يورو

اىاى

منوعات ثعبان يخرج من المرحاض ويلدغ فتاة حتى الموت في مصر

مبنى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن

خاص بالوكيل هيئة الطاقة والمعادن: أجهزة الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية آمنة

الانتخابات البرلمانية في سوريا

عربي ودولي سوريا: انطلاق الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الشعب

رفلعت

أخبار الشركات البنك العربي يدعم برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" التابع لمركز هيا الثقافي

طلبة مدارس في شارع عام

أخبار محلية أكثر من 139 ألف معلم ومعلمة يعملون في مدارس الأردن

تعبيرية

خاص بالوكيل وزارة الصناعة: جودة الطحين في المملكة عالية ولا يسمح بوجود أي خلل

القاهرة

عربي ودولي القاهرة تستضيف مفاوضين لبحث خطة ترامب لقطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة