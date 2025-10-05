حدث نادر.. نعجة تنجب حملاً بـ5 أرجل وتذهل مربيها في تركيا - فيديو

وأوضح شن أن الحمل يتمتع ببنية قوية لكنه يعاني من صعوبة في الحركة بسبب القدم الزائدة، رغم أن المفاصل والعظام طبيعية. وأكد الطبيب البيطري محمود يوسف أن الحالة لا تهدد حياة الحيوان، مرجحاً أن تكون ناتجة عن عوامل وراثية أو تغذوية، أو بسبب عدوى أو بقايا أدوية في الأعلاف.
ويتابع الفريق البيطري حالة الحمل عن كثب، في حين يسعى المربي لتوفير رعاية خاصة لضمان نموه بشكل سليم.
