الأحد 2025-10-05 01:46 م
 

حدث نادر.. نعجة تنجب حملاً بـ5 أرجل وتذهل مربيها في تركيا - فيديو

لبلا
المربي مسعود شن والحمل المولود
 
الأحد، 05-10-2025 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت منطقة دوغانشام في مدينة مانافغات التركية حالة نادرة، حيث ولدت نعجة حملاً بخمسة أرجل، في واقعة أدهشت مربيها مسعود شن، الذي أكد أنه لم يصادف مثلها طوال مسيرته.

وأوضح شن أن الحمل يتمتع ببنية قوية لكنه يعاني من صعوبة في الحركة بسبب القدم الزائدة، رغم أن المفاصل والعظام طبيعية. وأكد الطبيب البيطري محمود يوسف أن الحالة لا تهدد حياة الحيوان، مرجحاً أن تكون ناتجة عن عوامل وراثية أو تغذوية، أو بسبب عدوى أو بقايا أدوية في الأعلاف.


ويتابع الفريق البيطري حالة الحمل عن كثب، في حين يسعى المربي لتوفير رعاية خاصة لضمان نموه بشكل سليم.

 

 

 

