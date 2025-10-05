أمريكا..عائلة تتفاجأ بهبوط معدّات ناسا في مزرعتها (صور)

العائلة، التي تقيم في منطقة ريفية غرب الولاية، رصدت مظلة ضخمة تهبط ببطء في أحد الحقول، ليتبيّن لاحقاً أنها تحمل جهازاً علمياً ضخماً بحجم سيارة SUV، سقط أثناء تجربة بحثية باستخدام بالون علمي أُطلق من نيو مكسيكو.
وأوضحت "ناسا" أن الجهاز كان جزءاً من برنامج بالونات علمية تحلق على ارتفاعات شاهقة تصل إلى 120 ألف قدم، ويُستخدم لدراسة الأشعة الكونية واختبار معدات فضائية.
فريق من منشأة كولومبيا للبالونات العلمية التابعة لـ"ناسا" وصل إلى الموقع لاستعادة الجهاز، فيما وصفت العائلة الحادثة بأنها "تجربة فريدة لا تُنسى".
Did you see something flying in the west Texas sky last night? You weren't seeing things. It was this HUGE balloon which crashed today in a Hale County farm.
