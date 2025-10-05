أمريكا..عائلة تتفاجأ بهبوط معدّات ناسا في مزرعتها (صور)

الوكيل الإخباري- في حادثة غير مألوفة، فوجئت عائلة أمريكية في ولاية تكساس بهبوط قطعة ضخمة من معدات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" داخل مزرعتها، ما أثار دهشة السكان ودفع السلطات للتدخل.

العائلة، التي تقيم في منطقة ريفية غرب الولاية، رصدت مظلة ضخمة تهبط ببطء في أحد الحقول، ليتبيّن لاحقاً أنها تحمل جهازاً علمياً ضخماً بحجم سيارة SUV، سقط أثناء تجربة بحثية باستخدام بالون علمي أُطلق من نيو مكسيكو.



وأوضحت "ناسا" أن الجهاز كان جزءاً من برنامج بالونات علمية تحلق على ارتفاعات شاهقة تصل إلى 120 ألف قدم، ويُستخدم لدراسة الأشعة الكونية واختبار معدات فضائية.



فريق من منشأة كولومبيا للبالونات العلمية التابعة لـ"ناسا" وصل إلى الموقع لاستعادة الجهاز، فيما وصفت العائلة الحادثة بأنها "تجربة فريدة لا تُنسى".





