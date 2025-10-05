الأحد 2025-10-05 01:45 م
 

أمريكا..عائلة تتفاجأ بهبوط معدّات ناسا في مزرعتها (صور)

فىفىفى
تعبيرية
 
الأحد، 05-10-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   في حادثة غير مألوفة، فوجئت عائلة أمريكية في ولاية تكساس بهبوط قطعة ضخمة من معدات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" داخل مزرعتها، ما أثار دهشة السكان ودفع السلطات للتدخل.

اضافة اعلان


العائلة، التي تقيم في منطقة ريفية غرب الولاية، رصدت مظلة ضخمة تهبط ببطء في أحد الحقول، ليتبيّن لاحقاً أنها تحمل جهازاً علمياً ضخماً بحجم سيارة SUV، سقط أثناء تجربة بحثية باستخدام بالون علمي أُطلق من نيو مكسيكو.


وأوضحت "ناسا" أن الجهاز كان جزءاً من برنامج بالونات علمية تحلق على ارتفاعات شاهقة تصل إلى 120 ألف قدم، ويُستخدم لدراسة الأشعة الكونية واختبار معدات فضائية.


فريق من منشأة كولومبيا للبالونات العلمية التابعة لـ"ناسا" وصل إلى الموقع لاستعادة الجهاز، فيما وصفت العائلة الحادثة بأنها "تجربة فريدة لا تُنسى".

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية الطاقة: حفر 13 بئرا غازيا في الريشة ضمن البرنامج الثاني لرؤية التحديث

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزير التربية: استمرار تخصيص قطع أراض بنصف السعر للمعلمين

عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة

أخبار محلية محافظ عجلون يتفقد مديرية صحة المحافظة

إطلاق المركز الإقليمي للتميز للصيادلة في عمان

أخبار محلية إطلاق المركز الإقليمي للتميز للصيادلة في عمان

56412

فن ومشاهير نجل فضل شاكر يعلق على تسليم والده لنفسه

جانب من التكريم

أخبار محلية رئيس الوزراء يرعى حفل التكريم السنوي للمعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي

أمانة عمان

أخبار محلية أمانة عمان تنفذ ممشى في شارع الستين بمنطقة زهران

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء التطبيقية والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات



 
 





الأكثر مشاهدة