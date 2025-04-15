الإمارات تصدر بياناً حول مخططات استهدفت المساس بأمن الأردن

الوكيل الإخباري- أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدة للمخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة الأردنية الهاشمية .

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