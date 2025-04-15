الثلاثاء 2025-04-15 11:34 م
 

الإمارات تصدر بياناً حول مخططات استهدفت المساس بأمن الأردن

الاردن والامارات
الاردن والامارات
 
الثلاثاء، 15-04-2025 10:38 م

الوكيل الإخباري-   أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدة للمخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة الأردنية الهاشمية .

اضافة اعلان


وأكد آل نهيان، في بيان، على موقف دولة الإمارات الراسخ ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

"كما أشاد بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة الأردنية الهاشمية ، وشدد على موقف دولة الإمارات الثابت في تأييدها وتضامنها ومساندتها للمملكة في التصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين".

 
gnews

أحدث الأخبار

العلم الوطني السوداني معلق على مدفع رشاش لجنود قوات الدعم السريع في الخرطوم

عربي ودولي مؤتمر السودان في لندن يحشد أكثر من 800 مليون يورو من المساعدات الإنسانية

جامعة اليرموك

أخبار محلية اليرموك تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

الاردن

أخبار محلية فاعليات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تستنكر المخططات الإجرامية الموجهة لأمن الوطن

الاردن والامارات

أخبار محلية الإمارات تصدر بياناً حول مخططات استهدفت المساس بأمن الأردن

غزة

فلسطين مصابون بقصف على خيمة نازحين بغزة

ارشيفية

فلسطين مدير المستشفيات بغزة: الوضع الصحي كارثي في القطاع

مجلس النواب

أخبار محلية لجان وكتل نيابية تستنكر المخططات الإجرامية ضد أمن الوطن

الأردن

أخبار محلية فاعليات شعبية تستنكر المخططات الإجرامية التي تستهدف الأمن الوطني



 
 





الأكثر مشاهدة