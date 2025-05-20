الاحتفاء في الزرقاء باختتام مشروع "تعزيز نظم المعلومات الصحية الرقمية"

جاء ذلك خلال زيارة أبو يقين، اليوم الثلاثاء، لمستشفى الزرقاء الحكومي، برفقة السفير الإسباني في الأردن، ميغيل دي لوكاس، وممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة إيمان الشنقيطي، احتفاءً باختتام تنفيذ مشروع "تعزيز نظم المعلومات الصحية الروتينية باستخدام التقنيات الصحية الرقمية".
وقال أبو يقين إن المشروع يمثل محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي الصحي في الأردن، وإن وزارة الصحة ملتزمة بتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يخدم تطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية، معربًا عن تقديره للدعم المتواصل من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
من جانبه، قال السفير الإسباني إن الشراكة بين الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، أحرزت تقدمًا مهمًا نحو بناء نظام معلومات صحي متكامل وأكثر فاعلية في الأردن، مشيرًا إلى أن هذا التمويل لمنظمة الصحة العالمية أتاح تعزيز دعمها الفني للوزارة عبر توفير خبرات تقنية ومنصات مجرّبة على المستوى الإقليمي.
بدورها، أكدت الشنقيطي أن النظم القوية للبيانات الصحية تشكل العمود الفقري لصياغة سياسات فعالة والاستجابة السريعة للأزمات، وأن التحول الرقمي فيها يُعد إنجازًا مهمًا في سبيل تحقيق رعاية صحية منصفة ومرنة.
ونُفِّذ مشروع "تعزيز نظم المعلومات الصحية" بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي، وبدعم فني من منظمة الصحة العالمية، وأسهم في التحول من السجلات الورقية إلى السجلات الرقمية، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.
وأسهم المشروع بدور جوهري في دعم الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية (2024–2030)، عبر تعزيز التنسيق بين الشركاء، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الحوكمة في إدارة البيانات الصحية، إلى جانب تدريب فريق أساسي داخل وزارة الصحة لضمان استدامة هذه المنجزات.
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