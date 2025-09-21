الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة

وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام قد أعلنت، السبت، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءًا من الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.
