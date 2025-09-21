الأحد 2025-09-21 01:22 م
 

الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة

معبر الكرامة
معبر الكرامة
 
الأحد، 21-09-2025 10:50 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل اعلام  أن الاحتلال الإسرائيلي أعاد، الأحد، إغلاق معبر الكرامة وأرجع حافلات المسافرين، رغم إعلانه المسبق عن إعادة فتحه.

وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام قد أعلنت، السبت، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءًا من الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.

 
 
