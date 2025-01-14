الاردن .. ضبط 25 ألف كيلو لحوم منتهية الصلاحية

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إنه نتيجة الجهود المشتركة المكثفة ضمن عمليات مراقبة وتتبع نوعية تم التحفظ على اللحوم تمهيدا لإتلافها حسب الأصول ومباشرة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة صاحبة العلاقة وهي إحدى الشركات الكبرى.
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