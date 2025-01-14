 
الثلاثاء 2025-01-14 07:04 م
 

الاردن .. ضبط 25 ألف كيلو لحوم منتهية الصلاحية

اللحوم الحمراء
لحوم
الثلاثاء، 14-01-2025 06:46 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الثلاثاء، أنها بالتعاون مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة ودائرة المخابرات العامة، داهمت عددا من المواقع وضبطت كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية قدرت بقرابة 25 ألف كيلو من اللحوم يتم تغيير تاريخ إنتاجها.

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وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إنه نتيجة الجهود المشتركة المكثفة ضمن عمليات مراقبة وتتبع نوعية تم التحفظ على اللحوم تمهيدا لإتلافها حسب الأصول ومباشرة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة صاحبة العلاقة وهي إحدى الشركات الكبرى.

 
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