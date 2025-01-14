الاردن .. ضبط 25 ألف كيلو لحوم منتهية الصلاحية

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الثلاثاء، أنها بالتعاون مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة ودائرة المخابرات العامة، داهمت عددا من المواقع وضبطت كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية قدرت بقرابة 25 ألف كيلو من اللحوم يتم تغيير تاريخ إنتاجها.

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