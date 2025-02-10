الاستثمار والبيئة يبحثان الواقع الاستثماري بمدينة عبد الله الثاني الصناعية

الوكيل الإخباري- أكد وزيرا الاستثمار المهندس مثنى غرايبة والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، حرص الحكومة على إيجاد حلول مبتكرة لتحفيز الاستثمارات وتمكينها مع الحفاظ على المعايير البيئية المستدامة في مختلف المشاريع.

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وبحسب بيان وزارة الاستثمار اليوم الاثنين، بحث الوزيران الواقع الاستثماري خلال زيارتهما مدينة عبد الله الثاني الصناعية، حيث التقيا بعدد من المستثمرين بهدف تعزيز التواصل معهم وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة.