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الاستثمار والبيئة يبحثان الواقع الاستثماري بمدينة عبد الله الثاني الصناعية

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار
الإثنين، 10-02-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزيرا الاستثمار المهندس مثنى غرايبة والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، حرص الحكومة على إيجاد حلول مبتكرة لتحفيز الاستثمارات وتمكينها مع الحفاظ على المعايير البيئية المستدامة في مختلف المشاريع.

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وبحسب بيان وزارة الاستثمار اليوم الاثنين، بحث الوزيران الواقع الاستثماري خلال زيارتهما مدينة عبد الله الثاني الصناعية، حيث التقيا بعدد من المستثمرين بهدف تعزيز التواصل معهم وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة.


وحضر اللقاء عدد من نواب المنطقة وأعضاء من مجلس محافظة العاصمة عن لواء سحاب ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير والمدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد وممثلو المجتمع المحلي وأهالي المنطقة، إضافة الى العديد من المستثمرين داخل المدينة الصناعية في سحاب.

 
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