"الطاقة والمعادن" تتابع جاهزية القطاعات لضمان استمرارية تزويد الخدمة خلال الشتاء

الوكيل الإخباري- واصلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن جهودها للتأكد من جاهزية القطاعات واستمرارية تزويد الخدمة في مختلف مناطق المملكة خلال فصل الشتاء الحالي.

وتابع رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أمس الثلاثاء، سير العمل وإجراءات الطوارئ من مركز المراقبة والطوارئ في عمّان، إضافة إلى جولات ميدانية شملت مراكز الهيئة في الكرك وجنوب المملكة، مؤكدًا الالتزام التام بمعايير ضبط الجودة وفاعلية الاستجابة.



وأكد السعايدة حرص الهيئة على تعزيز العمل التشاركي والتنسيق الكامل مع مصفاة البترول وشركات الكهرباء وجميع الشركاء في قطاع الطاقة، لضمان جاهزية الشبكة واستقرار التزويد، وتوفير المشتقات النفطية بمختلف أنواعها، بما في ذلك مادة الكاز وأسطوانات الغاز.