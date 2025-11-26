الأربعاء 2025-11-26 03:14 م
 

"الطاقة والمعادن" تتابع جاهزية القطاعات لضمان استمرارية تزويد الخدمة خلال الشتاء

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 
الأربعاء، 26-11-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-    واصلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن جهودها للتأكد من جاهزية القطاعات واستمرارية تزويد الخدمة في مختلف مناطق المملكة خلال فصل الشتاء الحالي.

اضافة اعلان


وتابع رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أمس الثلاثاء، سير العمل وإجراءات الطوارئ من مركز المراقبة والطوارئ في عمّان، إضافة إلى جولات ميدانية شملت مراكز الهيئة في الكرك وجنوب المملكة، مؤكدًا الالتزام التام بمعايير ضبط الجودة وفاعلية الاستجابة.


وأكد السعايدة حرص الهيئة على تعزيز العمل التشاركي والتنسيق الكامل مع مصفاة البترول وشركات الكهرباء وجميع الشركاء في قطاع الطاقة، لضمان جاهزية الشبكة واستقرار التزويد، وتوفير المشتقات النفطية بمختلف أنواعها، بما في ذلك مادة الكاز وأسطوانات الغاز.


وأشار إلى استمرار حملات التوعية بأفضل أساليب الترشيد والاستهلاك الكفؤ للطاقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

أخبار محلية أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

مز

طب وصحة هل يمكنك خفض الكوليسترول دون تناول أدوية الستاتين؟

ع

طب وصحة الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور

ل

فن ومشاهير قيس الشيخ نجيب يستعد لمرحلة فنية جديدة بعد اعتذاره عن "مطبخ المدينة"

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية "الطاقة والمعادن" تتابع جاهزية القطاعات لضمان استمرارية تزويد الخدمة خلال الشتاء

تع

فن ومشاهير رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة يُنهيان تحضيرات مسلسل "أنا"

ت

فن ومشاهير محمد صبحي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة

بورصة عمان

اقتصاد محلي 7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان



 
 





الأكثر مشاهدة