"الطاقة والمعادن" تتابع جاهزية القطاعات لضمان استمرارية تزويد الخدمة خلال الشتاء

وتابع رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أمس الثلاثاء، سير العمل وإجراءات الطوارئ من مركز المراقبة والطوارئ في عمّان، إضافة إلى جولات ميدانية شملت مراكز الهيئة في الكرك وجنوب المملكة، مؤكدًا الالتزام التام بمعايير ضبط الجودة وفاعلية الاستجابة.
وأكد السعايدة حرص الهيئة على تعزيز العمل التشاركي والتنسيق الكامل مع مصفاة البترول وشركات الكهرباء وجميع الشركاء في قطاع الطاقة، لضمان جاهزية الشبكة واستقرار التزويد، وتوفير المشتقات النفطية بمختلف أنواعها، بما في ذلك مادة الكاز وأسطوانات الغاز.
وأشار إلى استمرار حملات التوعية بأفضل أساليب الترشيد والاستهلاك الكفؤ للطاقة.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير
-
مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية تفوز بجائزة وايز للتعليم عن تطبيق "اقرأ لي"
-
بدء اجتماعات اللجنة الأردنية الأذرية المشتركة
-
المخبز الأردني المتنقل في غزة ينتج حوالي 11 مليون رغيف خبز منذ بداية العام
-
مديرا المخابرات العامة و الأمن العام يعودان مصابي مداهمة الرمثا
-
وزير الصحة يكشف آلية تعيين الأطباء على نظام شراء الخدمات
-
الصناعة والتجارة تتعامل مع 53 ملف منافسة في 10 أشهر
-
وزير الاقتصاد الرقمي: استراتيجية التحول الرقمي تسعى إلى خدمات حكومية ذكية