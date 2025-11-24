الثلاثاء 2025-11-25 03:08 ص
 

ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية
 
الإثنين، 24-11-2025 05:14 م
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً طفيفاً اليوم الاثنين، وذلك وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهراتاضافة اعلان

.
وبحسب التسعيرة، فقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر طلباً في السوق المحلي - بمقدار نصف دينار، ليبلغ 82.700 دينار للبيع، مقابل 79.400 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_11202524171218522611549.jpg
 
 
