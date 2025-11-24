ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

.
وبحسب التسعيرة، فقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر طلباً في السوق المحلي - بمقدار نصف دينار، ليبلغ 82.700 دينار للبيع، مقابل 79.400 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
الجغبير: الصادرات الأردنية توفر 35 ألف وظيفة لكل مليار دينار
-
"تجارة عمان" تبحث التعاون الاقتصادي مع غرفة صناعة بنين
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
تجارة عمان تشارك بمؤتمر حول النقل في فيينا