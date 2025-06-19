الاقتصاد الرقمي تطلق الدفعة الثانية من برنامج التدريب في مكان العمل

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، يستهدف البرنامج في مرحلته الثانية تدريب 562 شابًا وشابة من المهنيين الأردنيين، من خلال منح تدريبية تتيح لهم اكتساب مهارات رقمية عملية متقدمة، تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل الرقمي، وتدعم في الوقت ذاته الشركات في تطوير قدرات موظفيها في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، خلال مراسم التوقيع أن برنامج التدريب في مكان العمل يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، من خلال تمكين الشباب الأردني بمهارات تواكب متطلبات التحول الرقمي المتسارع إقليميًا وعالميًا.
وأضاف، أن الاستثمار في رأس المال البشري، هو الاستثمار الأكثر أثرًا واستدامة، مؤكدًا أن دعم القطاع الخاص عبر برامج تدريب عملية يسهم في تعزيز تنافسيته ونموه، مشيرًا إلى أن الأردن يسير بثبات نحو ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للكفاءات الرقمية.
ودعا الوزير، الشركات إلى مواصلة الاستثمار في تطوير الموارد البشرية، وحث المشاركين على استثمار الفرصة لتعزيز مهاراتهم وفتح آفاق مهنية جديدة.
ويُعد برنامج التدريب في مكان العمل، إحدى المبادرات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويهدف إلى تمكين الشباب بمهارات تطبيقية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتهيئة بيئة محفزة للريادة والابتكار، تسهم في خلق فرص عمل نوعية وتحقيق التنمية المستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يكشف سبب سقوط الجسم الغريب اليوم
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 7
-
الأمن يحذّر من خطورة الاقتراب من الأجسام والمسيّرات
-
عملية نوعية ونادرة لجراحة الاوعية الدموية في مستشفى الحسين السلط الجديد
-
"إدارة الأزمات" تكشف عدد الاجسام الغريبة التي سقطت في الأردن منذ بدء التصعيد
-
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال أبناء قضاء ماعين بالمناسبات الوطنية
-
إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028
-
وزير الشؤون السياسية يهنئ مجلس نقابة المهندسين