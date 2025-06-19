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الاقتصاد الرقمي: 95.5% من المواطنين راضون عن سهولة الإجراءات في مراكز الخدمات الحكومية

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جانب من الزيارات التفقدية لمراكز الخدمات الحكومية
 
الخميس، 19-06-2025 11:37 ص

الوكيل الإخباري- أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، أن نسبة رضا المواطنين عن سهولة الإجراءات وتجربتهم أثناء إنجاز معاملتهم في مراكز الخدمات الحكومية بلغت 95.5%، وفقًا لنتائج استبيان شامل نفذته الوزارة خلال الربع الأول من عام 2025، لقياس مؤشرات الأداء وجودة الخدمات الحكومية.

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وقالت الزعبي في بيان صحفي إن هذه النتائج تمثل مؤشرًا واضحًا على التطور الملحوظ في أداء مراكز الخدمات الحكومية، وتعكس التحسن في تجربة المواطن وسهولة الإجراءات، مشيرة إلى أن الوزارة تضع المواطن في صلب عملية التطوير، وتواصل جهودها لتقديم خدمات فعّالة وسلسة ضمن بيئة خدمية متكاملة وسهلة الوصول، تستجيب لاحتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم.


وأضافت أن مؤشرات الأداء الأخرى أظهرت كذلك مستويات متقدمة، حيث بلغ مؤشر الرضا العام (CSAT) عن جودة الخدمات 91.7%، في حين سجل مؤشر صافي نقاط التوصية (NPS) نسبة 85.6%، وهو ما يعكس ارتفاع ثقة المواطنين واستعدادهم لتوصية الآخرين باستخدام هذه الخدمات.


وأشارت الزعبي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح النهج التشاركي الذي تنتهجه الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات العامة، مؤكدة أن آراء المواطنين وتغذيتهم الراجعة تُشكّل مرجعًا أساسيًا في تطوير الخدمات وتحسين جودتها بشكل مستدام.


ويأتي هذا الإعلان في إطار نتائج استبيان رضا المواطنين الذي استهدف مرتادي مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة، وشمل عددًا من المؤشرات المرتبطة بجودة الأداء وتجربة المستخدم، بهدف دعم جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.


وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذه النتائج تمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة تحسين تجربة الخدمة، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية بما يضمن تحقيق رضا المواطنين وتعزيز ثقتهم بالمؤسسات العامة.

 
gnews

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