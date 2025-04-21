الامن العام : ضبط 5 مركبات كان يقودها سائقون لا يحملون رُخص قيادة قانونية

الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة السير، خلال الـ24 ساعة الماضية، خمس مركبات كان يقودها سائقون لا يحملون رُخص قيادة قانونية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين ومالكي المركبات، وحُجزت المركبات في الساحات المخصصة.

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