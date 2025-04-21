الامن العام : ضبط 5 مركبات كان يقودها سائقون لا يحملون رُخص قيادة قانونية

وأكد مندوب إدارة السير، خلال التقرير المروري اليومي، أن هذا النوع من المخالفات يُعد من السلوكيات المرورية الخطِرة التي تُهدد سلامة مستخدمي الطريق، نظراً لافتقار السائقين غير المرخَّصين للمعرفة الكافية بقواعد وأولويات المرور، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث والإصابات.
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