"البحوث الزراعية" يؤكد أهمية التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور خالد أبو حمور، أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والمُكننة الزراعية من خلال استخدام (الرافعة الشوكية) في إجراء البحوث العلمية الزراعية في محطات المركز المنتشرة بكافة المحافظات.

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