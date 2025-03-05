 
الأربعاء 2025-03-05 06:33 م
 

"البحوث الزراعية" يؤكد أهمية التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 05-03-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور خالد أبو حمور، أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والمُكننة الزراعية من خلال استخدام (الرافعة الشوكية) في إجراء البحوث العلمية الزراعية في محطات المركز المنتشرة بكافة المحافظات.

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وأشار أبو حمور، إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في البحوث الزراعية سينعكس إيجابيا على زيادة الكفاءة والإنتاجية، وتسريع عمليات التلقيح والحصاد، حيث بإمكان الرافعة الشوكية رفع العمال بسرعة إلى قمة النخيل لقطف التمور، ما يوفر الوقت مقارنة بالتسلق اليدوي، إضافة إلى تحسين عمليات التقليم والتلقيح، ما يسهل على العمال إجراء العمل بدقة أكبر.

 
 
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