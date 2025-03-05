"البحوث الزراعية" يؤكد أهمية التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية

وأشار أبو حمور، إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في البحوث الزراعية سينعكس إيجابيا على زيادة الكفاءة والإنتاجية، وتسريع عمليات التلقيح والحصاد، حيث بإمكان الرافعة الشوكية رفع العمال بسرعة إلى قمة النخيل لقطف التمور، ما يوفر الوقت مقارنة بالتسلق اليدوي، إضافة إلى تحسين عمليات التقليم والتلقيح، ما يسهل على العمال إجراء العمل بدقة أكبر.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة في البادية الشمالية الشرقية حول إدارة المخاطر والأزمات
-
مفوضية اللاجئين: 80% من اللاجئين السوريين يتطلعون للعودة إلى وطنهم قريبا
-
اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
الديوان الملكي يعزي أبو غويلة وأبو الخير
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الخدمات الطبية الملكية تحتفل بتسلم مشروع القدرات التشغيلية
-
ضبط محلين في إربد يبيعان القهوة خلال ساعات الصيام
-
بحث زيادة عدد المشاركين ببرنامج زمالات القادة في الابتكار