الخميس 2025-05-01 05:57 م
 

الطاقة والمعادن: جولات رقابية لضمان الالتزام بالقانون وسلامة إجراءات العمل

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 
الخميس، 01-05-2025 04:16 م

الوكيل الإخباري-    نفّذ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم جولة ميدانية، شملت المنافذ الحدودية في العقبة ومحطات شحن المركبات الكهربائية على الطريق الصحراوي.

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جاء ذلك، ضمن سلسلة جولات رقابية مستمرة تهدف لضمان الالتزام بالقانون، وسلامة إجراءات العمل، وتوفير الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان.


وأكدّ المهندس السعايدة، أن الهيئة، تواصل أداء دورها الرقابي دون انقطاع، مشدداً على أن جميع المنافذ الحدودية مزوّدة بتقنيات حديثة لرصد المواد المشعة ومنع دخولها أو تهريبها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وأثنى على التنسيق القائم مع الجهات الأمنية لمواجهة أي تجاوزات أو محاولات اتجار غير مشروع للمصادر الإشعاعية.

 
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