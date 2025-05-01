الطاقة والمعادن: جولات رقابية لضمان الالتزام بالقانون وسلامة إجراءات العمل

جاء ذلك، ضمن سلسلة جولات رقابية مستمرة تهدف لضمان الالتزام بالقانون، وسلامة إجراءات العمل، وتوفير الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان.
وأكدّ المهندس السعايدة، أن الهيئة، تواصل أداء دورها الرقابي دون انقطاع، مشدداً على أن جميع المنافذ الحدودية مزوّدة بتقنيات حديثة لرصد المواد المشعة ومنع دخولها أو تهريبها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وأثنى على التنسيق القائم مع الجهات الأمنية لمواجهة أي تجاوزات أو محاولات اتجار غير مشروع للمصادر الإشعاعية.
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