الطاقة والمعادن: جولات رقابية لضمان الالتزام بالقانون وسلامة إجراءات العمل

الوكيل الإخباري- نفّذ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم جولة ميدانية، شملت المنافذ الحدودية في العقبة ومحطات شحن المركبات الكهربائية على الطريق الصحراوي.

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جاء ذلك، ضمن سلسلة جولات رقابية مستمرة تهدف لضمان الالتزام بالقانون، وسلامة إجراءات العمل، وتوفير الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان.