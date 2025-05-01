وثيقة بمناسبة الذكرى 73 لتولي جلالة المغفور له الملك الحسين سلطاته الدستورية

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، بمناسبة الذكرى 73 لتولي المغفور له جلالة الملك الحُسين بن طلال سلطاته الدستورية، وثيقة تتضمن الصفحة الأولى من جريدة الدفاع الصادرة بتاريخ الثاني من أيار عام 1952، والتي توثق هذا الحدث التاريخي الجليل.

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