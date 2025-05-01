وثيقة بمناسبة الذكرى 73 لتولي جلالة المغفور له الملك الحسين سلطاته الدستورية

وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، بأن "المانشيت" الرئيس لهذا لعدد حمل عنوانًا بارزًا يعلن تبوأ جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- العرش، كما تضمنت الصفحة كلمات رسمية مهمة أبرزها، كلمة رئيس الوزراء آنذاك توفيق أبو الهدى أمام مجلس الأمة، وكلمة إبراهيم باشا، إضافة إلى خبر زيارة جلالة الملك قبر جده المغفور له الملك عبدالله الأول، مؤسس المملكة.
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