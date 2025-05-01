الخميس 2025-05-01 05:57 م
 

وثيقة بمناسبة الذكرى 73 لتولي جلالة المغفور له الملك الحسين سلطاته الدستورية

وثيقة بمناسبة الذكرى 73 لتولي جلالة المغفور له الملك الحسين سلطاته الدستورية
وثيقة بمناسبة الذكرى 73 لتولي جلالة المغفور له الملك الحسين سلطاته الدستورية
 
الخميس، 01-05-2025 03:38 م

الوكيل الإخباري-   عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، بمناسبة الذكرى 73 لتولي المغفور له جلالة الملك الحُسين بن طلال سلطاته الدستورية، وثيقة تتضمن الصفحة الأولى من جريدة الدفاع الصادرة بتاريخ الثاني من أيار عام 1952، والتي توثق هذا الحدث التاريخي الجليل.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، بأن "المانشيت" الرئيس لهذا لعدد حمل عنوانًا بارزًا يعلن تبوأ جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- العرش، كما تضمنت الصفحة كلمات رسمية مهمة أبرزها، كلمة رئيس الوزراء آنذاك توفيق أبو الهدى أمام مجلس الأمة، وكلمة إبراهيم باشا، إضافة إلى خبر زيارة جلالة الملك قبر جده المغفور له الملك عبدالله الأول، مؤسس المملكة.

 
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