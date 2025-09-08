الإثنين 2025-09-08 10:58 م
 

"البحوث الزراعية" يوقع اتفاقيات مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات الزراعية

الوكيل الإخباري- وقع المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم الاثنين 4 اتفاقيات تعاون مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات الزراعية شملت صندوق الحسين للإبداع والتفوق، وجمعية التمور الأردنية، والجمعية الأردنية لمصدّري ومنتجي الخضار والفواكه، وشركة الاتحاد الزراعي.

وتأتي هذه الاتفاقيات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات الزراعية عبر الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، وتطوير حلول تطبيقية للمشاكل الزراعية.


وأكد مدير المركز الدكتور إبراهيم الرواشدة أن محطات المركز الوطني المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ستكون متاحة لإجراء البحوث التطبيقية على أيدي خبراء المركز وباحثيه، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات ستسهم في دعم الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع تطبيقية وشركات ناشئة، وتعزيز البحث العلمي في مجالات النخيل والتمور، ورفع جودة المنتجات الزراعية وزيادة تنافسيتها وبما يتوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى إجراء دراسات حقلية حول فعالية المبيدات وفترات الأمان الخاصة بها.

 
 
