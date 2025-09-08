"البحوث الزراعية" يوقع اتفاقيات مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات الزراعية

الوكيل الإخباري- وقع المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم الاثنين 4 اتفاقيات تعاون مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات الزراعية شملت صندوق الحسين للإبداع والتفوق، وجمعية التمور الأردنية، والجمعية الأردنية لمصدّري ومنتجي الخضار والفواكه، وشركة الاتحاد الزراعي.

وتأتي هذه الاتفاقيات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات الزراعية عبر الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، وتطوير حلول تطبيقية للمشاكل الزراعية.